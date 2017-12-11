Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Пеп Гвардиола: «Мне говорили, что в АПЛ нельзя играть в стиле «Барселоны». Но «Ман Сити» это сделал»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона примера Испания Пеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил стиль игры своей команды с игрой «Барселоны» во времена его работы там.

    «Индивидуальные действия – это то, что я хочу. Мы можем играть так в Англии. Многие говорили, что мы не можем играть в АПЛ так, как мы это делали в «Барселоне». Но это возможно, и мы это сделали.

    Я знал это в прошлом сезоне. Всегда я верил, что мы сможем это сделать. Каждый может играть так, как он хочет, поэтому футбол настолько прекрасен.

    Я счастлив приехать на «Стэмфорд Бридж» и «Олд Траффорд» и победить их именно таким путем», – сказал Гвардиола.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться