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    Sports.ru

    «Спартак» вынес ЦСКА – самое время установить клубное приложение действующего чемпиона России

    Теги Спартак Sports.ru Денис Глушаков Куинси Промес Массимо Каррера мобильные приложения

    Сегодня московский «Спартак» разгромил ЦСКА со счет 3:0 и оправдался за крупное поражение в Ливерпуле. 

    Все детали выступления команды, расписание, статистика, push-уведомления, мнения игроков и тренеров вы можете найти в клубном приложении «Спартак+» для мобильных устройств.

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    СКАЧАТЬ «СПАРТАК» ДЛЯ ANDROID

     

    С приложением вы получаете:

    – Свежие новости о команде;

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров;

    – Галереи с яркими и актуальными фото;

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени;

    – Обзоры матчей, видео самых опасных моментов и голов;

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках;

    – Широкие возможности для общения с другими в комментариях и форумах.

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