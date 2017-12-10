«Спартак» вынес ЦСКА – самое время установить клубное приложение действующего чемпиона России
Сегодня московский «Спартак» разгромил ЦСКА со счет 3:0 и оправдался за крупное поражение в Ливерпуле.
Все детали выступления команды, расписание, статистика, push-уведомления, мнения игроков и тренеров вы можете найти в клубном приложении «Спартак+» для мобильных устройств.
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С приложением вы получаете:
– Свежие новости о команде;
– Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров;
– Галереи с яркими и актуальными фото;
– Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени;
– Обзоры матчей, видео самых опасных моментов и голов;
– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках;
– Широкие возможности для общения с другими в комментариях и форумах.
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