«Спартак» вынес ЦСКА – самое время установить клубное приложение действующего чемпиона России

Сегодня московский «Спартак» разгромил ЦСКА со счет 3:0 и оправдался за крупное поражение в Ливерпуле.

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