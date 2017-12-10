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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лучшие футбольные мемы, гифки и сумасшедшие голы уик-энда – в обновленной версии приложения Rabona

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Бавария Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Барселона Реал Мадрид Арсенал Sports.ru Tribuna.com мобильные приложения Rabona

    Футбольный сезон в самом разгаре. Чтобы вам было веселее наблюдать за игрой №1, мы обновили приложение Rabona, одно из популярнейших футбольных приложений в России, Испании, Италии, Мексике, Аргентине и США.

    Скачать Rabona для Android

    Скачать Rabona для iOS

     

    В обновленном приложении Rabona вы сможете:

    – Получать все самые свежие мемы, самые красивые голы и крутые финты со скоростью света;

    – Жечь в комментах, плюсовать и минусовать лучших и худшие из них, создавать свои мемы и добавлять их в приложение;

    – Делиться самым смешным и впечатляющим с друзьями и сохранять лучшие мемы на телефон;

    – И, главное, загружать свои мемы.

    Ваша любимая команда всегда может вас подвести. Rabona не подведет вас никогда!

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