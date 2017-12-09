Харри Кейн в 2017 году забил 50 голов
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн оформил дубль в матче 16-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» (5:1).
24-летний форвард в текущем году отличился уже 50 раз. Он сыграл 48 матчей за клуб и сборную Англии. Подробную статистику Харри Кейна можно посмотреть здесь.
Больше Кейна в этом году забивали только:
– Роберт Левандовски («Бавария» / Польша) – 52 гола (52 матча)
– Лионель Месси («Барселона» / Аргентина) – 52 (61)
– Криштиану Роналду («Реал» / Португалия) – 51 (57)
– Эдинсон Кавани («ПСЖ» / Уругвай) – 51 (59)
Харри Кейн звонит своим собакам. Чего еще мы не знали о главном английском бомбардире?
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