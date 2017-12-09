Криштиану Роналду: «Сын сказал, что будет лучше меня»

Нападающий Криштиану Роналду рассказал об амбициях своего сына Криштиану-младшего.

«Я вижу часть себя в Криштиану-младшем – и не только потому что он мой сын. Он сказал мне, что будет лучше меня. Сын говорит, что тоже выиграет «Золотой мяч», что может выиграть пять.

Я мечтал выиграть «Золотой мяч», но я знал, что это будет сложно. А когда я получил первый «Золотой мяч», понял, что это возможно и захотел выиграть еще.

Я не думаю слишком много о соперничестве с Месси. Возможно, только подсознательно. Моя мотивация – это я. Я борюсь с собой, чтобы снова победить себя», – сказал Роналду.

Верните нам шикарный «Золотой мяч». Сейчас это слезы

У Криштиану – 5-й «Золотой мяч»