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    Криштиану Роналду: «Сын сказал, что будет лучше меня»

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Золотой мяч

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал об амбициях своего сына Криштиану-младшего.

    «Я вижу часть себя в Криштиану-младшем – и не только потому что он мой сын. Он сказал мне, что будет лучше меня. Сын говорит, что тоже выиграет «Золотой мяч», что может выиграть пять.

    Я мечтал выиграть «Золотой мяч», но я знал, что это будет сложно. А когда я получил первый «Золотой мяч», понял, что это возможно и захотел выиграть еще.

    Я не думаю слишком много о соперничестве с Месси. Возможно, только подсознательно. Моя мотивация – это я. Я борюсь с собой, чтобы снова победить себя», – сказал Роналду.

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