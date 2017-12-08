Будьте готовы к матчам в выходные – установите приложении Scores & Video
Самый удобный способ сделать за матчами любимых футбольных лиг и команд – с помощью мобильного приложения Scores & Video.
Приложение Scores & Video – это вся статистика, а также видео голов и опасных моментов РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Примеры, Серии А, МЛС и еще 95 футбольных лиг по всему миру.
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В приложении вы найдете:
– Удобный матч-центр с функцией просмотра видео голов.
– Календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.
– Самую полную статистику всех турниров мира.
– Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».
– Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.
– Прогнозы на исход каждого матча.
– Текстовые трансляции и онлайн-статистика.
– Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.
На этих выгодных пройдут следующие матчи: «Спартак» – ЦСКА, «Реал Мадрид» – «Севилья», «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», «Ювентус» – «Интер» и другие матчи. Не пропустите!
УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID
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