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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Будьте готовы к матчам в выходные – установите приложении Scores & Video

    Теги Спартак ЦСКА Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Интер Милан Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити МЛС премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Севилья серия А Италия Sports.ru мобильные приложения

    Самый удобный способ сделать за матчами любимых футбольных лиг и команд – с помощью мобильного приложения Scores & Video.

    Приложение Scores & Video – это вся статистика, а также видео голов и опасных моментов РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Примеры, Серии А, МЛС и еще 95 футбольных лиг по всему миру.  

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD

    В приложении вы найдете:

    – Удобный матч-центр с функцией просмотра видео голов.

    – Календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.

    – Самую полную статистику всех турниров мира.

    – Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».

    – Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.

    – Прогнозы на исход каждого матча.

    – Текстовые трансляции и онлайн-статистика.

    – Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

    На этих выгодных пройдут следующие матчи: «Спартак» – ЦСКА, «Реал Мадрид» – «Севилья», «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», «Ювентус» – «Интер» и другие матчи. Не пропустите!

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD

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