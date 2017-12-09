«МЮ» хочет купить Алекса Сандро зимой. Игрок готов переехать в Англию
Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы намерены приобрести 26-летнего бразильца в январе. Во время зимнего трансферного окна «МЮ» планирует потратить на усиление состава 90 миллионов евро.
Сам Сандро сообщил руководству «Ювентуса» о желании перебраться в Англию. При этом туринский клуб согласен расстаться с защитником в середине сезона только за очень крупную сумму.
Минувшим летом «Ювентус» отказался продать Сандро «Челси» и «Манчестер Сити» за 70 млн.
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