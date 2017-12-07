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    Васин – второй по выигранным единоборствам в обороне и перехватам на групповой стадии ЛЧ

    Теги ЦСКА Виктор Васин Душко Тошич премьер-лига Россия Базель Бешикташ Лига чемпионов Эдер Баланта

    Защитник ЦСКА стал вторым по числу выигранных единоборств в обороне в матчах группового раунда Лиги чемпионов.

    29-летний футболист выиграл 59 единоборств в обороне (9,4 в среднем за 90 минут). Больше только у защитника «Базеля» Эдера Баланты (63 – 10,4 в среднем за 90 минут).

    В чемпионате России у Васина 12,6 выигранных единоборств в обороне в среднем за 90 минут, он с большим отрывом лидирует по этому показателю.

    Также защитник армейцев стал вторым на групповом этапе ЛЧ по количеству перехватов (55 – 8,8 в среднем за 90 минут).

    Опередил Виктора защитник «Бешикташа» Душко Тошич (61 – 10,9 в среднем за 90 минут).

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