Васин – второй по выигранным единоборствам в обороне и перехватам на групповой стадии ЛЧ
Защитник ЦСКА стал вторым по числу выигранных единоборств в обороне в матчах группового раунда Лиги чемпионов.
29-летний футболист выиграл 59 единоборств в обороне (9,4 в среднем за 90 минут). Больше только у защитника «Базеля» Эдера Баланты (63 – 10,4 в среднем за 90 минут).
В чемпионате России у Васина 12,6 выигранных единоборств в обороне в среднем за 90 минут, он с большим отрывом лидирует по этому показателю.
Также защитник армейцев стал вторым на групповом этапе ЛЧ по количеству перехватов (55 – 8,8 в среднем за 90 минут).
Опередил Виктора защитник «Бешикташа» Душко Тошич (61 – 10,9 в среднем за 90 минут).
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