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    Виталий Мутко: «В декабре в России играть в футбол нельзя»

    Теги Зенит Виталий Мутко премьер-лига Россия РФС Крестовский

    Президент РФС Виталий Мутко выступил против проведения матчей чемпионата России в декабре.

    «Надеюсь, что после этого декабрьского тура клубы поймут, что в это время играть можно, только если у нас будет восемь стадионов как у «Зенита». Я абсолютно уверен в том, что в декабре в России играть в футбол нельзя.

    Но надо сказать, что в год крупного турнира практически невозможно найти дополнительные дни. Все «сладкие» дни забирают Лига чемпионов и Лига Европы, и национальным чемпионатам остаются только пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Так что планировать календарь крайне сложно. Плюс есть матчи сборных.

    Просто лига сегодня ориентируется по прогнозам погоды, а это неверно. Надо один раз сделать вывод раз и навсегда: в декабре у нас зима», – сказал Мутко.

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