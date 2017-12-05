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    Геркус об Олимпиаде под нейтральным флагом: «Не надо ехать. Не нужно унижаться и принимать эти новые правила»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Пхенчхан-2018 Илья Геркус

    Президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на решение допустить российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане под нейтральным флагом.

    «Не надо ехать. Это дискриминация, не нужно унижаться и принимать эти новые правила», – написал Геркус в твиттере.

    Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане

    России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна

    Нас оставили без флага. Почему так вышло?

    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

    20531 голос 169
    • Да
      56%
    • Нет
      44%

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