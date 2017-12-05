Геркус об Олимпиаде под нейтральным флагом: «Не надо ехать. Не нужно унижаться и принимать эти новые правила»

Президент Илья Геркус отреагировал на решение допустить российских спортсменов на Олимпиаду в под нейтральным флагом.

«Не надо ехать. Это дискриминация, не нужно унижаться и принимать эти новые правила», – написал Геркус в твиттере.

Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане

России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна

Нас оставили без флага. Почему так вышло?