Геркус об Олимпиаде под нейтральным флагом: «Не надо ехать. Не нужно унижаться и принимать эти новые правила»
Президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на решение допустить российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане под нейтральным флагом.
«Не надо ехать. Это дискриминация, не нужно унижаться и принимать эти новые правила», – написал Геркус в твиттере.
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Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?
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