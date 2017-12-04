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    Смолов об интересе «Реала»: «Согласился бы играть бесплатно. Даже сам бы доплатил»

    Теги Владислав Радимов Федор Смолов премьер-лига Россия Реал Мадрид примера Испания сборная Испании сборная России возможные трансферы Краснодар

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отреагировал на информацию об интересе со стороны «Реала».

    – Я попал в список «Реала» еще в 18 лет, когда выступал за юношескую сборную на чемпионате Европы.

    Тех игроков, которые в эти списки попадают, «Реал» ведет потом всю карьеру. Даже в мой Саратов могут заехать, посмотреть, как я там.

    Видимо, сейчас после двух мячей в ворота Испании фамилия всплыла. Ну и менеджер работает.

    Владислав Радимов считает, что Смолов в «Реале» сядет на скамейку. Что ответите?

    – Будь у меня такая возможность, я бы согласился играть за «Реал» бесплатно. Даже сам бы доплатил, – сказал Смолов.

    Опрос

    Вы верите, что «Реал» интересуется Смоловым?

    44726 голосов 86
    • Да, он правда так крут
      18%
    • Нет, это бред
      82%

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