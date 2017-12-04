Смолов об интересе «Реала»: «Согласился бы играть бесплатно. Даже сам бы доплатил»
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отреагировал на информацию об интересе со стороны «Реала».
– Я попал в список «Реала» еще в 18 лет, когда выступал за юношескую сборную на чемпионате Европы.
Тех игроков, которые в эти списки попадают, «Реал» ведет потом всю карьеру. Даже в мой Саратов могут заехать, посмотреть, как я там.
Видимо, сейчас после двух мячей в ворота Испании фамилия всплыла. Ну и менеджер работает.
– Владислав Радимов считает, что Смолов в «Реале» сядет на скамейку. Что ответите?
– Будь у меня такая возможность, я бы согласился играть за «Реал» бесплатно. Даже сам бы доплатил, – сказал Смолов.
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