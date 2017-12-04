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    Сорокин о подогретых шарах на жеребьевке ЧМ-2018: «Это легенды. Сейчас так не делают»

    Теги ЧМ-2018 Гордон Бэнкс Алексей Сорокин

    Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказался о честности жеребьевки ЧМ-2018.

    «Известный футболист Бэнкс тянул наши шарики. Сомнений в транспарентности процедуры у меня нет.

    Подогретые шарики? Это легенды, которые уже былью поросли. Сейчас это все проверяется, и никто так не делает. Если вообще кто-то делал – это сказки.

    Шарики содержались в специальной комнате под охраной», – сказал Сорокин.

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