Сорокин о подогретых шарах на жеребьевке ЧМ-2018: «Это легенды. Сейчас так не делают»

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказался о честности жеребьевки .

«Известный футболист Бэнкс тянул наши шарики. Сомнений в транспарентности процедуры у меня нет.

Подогретые шарики? Это легенды, которые уже былью поросли. Сейчас это все проверяется, и никто так не делает. Если вообще кто-то делал – это сказки.

Шарики содержались в специальной комнате под охраной», – сказал Сорокин.

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