Хайнкес о том, что Сампаоли не включил Германию в число фаворитов ЧМ-2018: «Видимо, перед этим он выпил несколько бокалов красного вина»
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал слова тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, который исключил Германию из числа претендентов на победу на ЧМ-2018.
«Я знаю, что сказал Сампаоли. Он классный тренер и говорил это с точки зрения Аргентины. Но Месси, несмотря на то, что он лучший в мире, никогда не выигрывал чемпионат мира.
Германия с 1954 года всегда была самой сильной сборной с точки зрения коллективной игры.
Сампаоли, должно быть, выпил несколько бокалов красного вина перед этим разговором. Мне бы не хотелось в это верить, он всегда был настоящим профессионалом», – сказал Хайнкес.
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