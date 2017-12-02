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    Семин о матче с «Рубином»: «Тяжелейшая игра. Такой тяжелой у нас еще не было»

    Теги Локомотив Рубин Юрий Семин премьер-лига Россия Сесар Навас Эдер Маседу

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после победы над «Рубином» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0),

    «В первом тайме мы проигрывали во многих эпизодах. Моментов как таковых у наших ворот не было, но и мы ничего не имели. Во втором тайме ребята нашли в себе силы, и это самое главное. Молодцы! Правильно перестроились.

    Что касается удаления, то это следствие того, что мы перестроились и поставили к Навасу игрока, который бежит быстрее, чем он. Поэтому и произошло нарушение.

    В целом я очень доволен. Это была тяжелейшая игра. Такой тяжелой у нас еще не было. Казань очень сильно играет в обороне», – сказал Семин в эфире канала «Наш футбол».

    Защитник «Рубина» Сесар Навас получил красную карточку за фол на нападающем «Локомотива» Эдере.

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