Семин о матче с «Рубином»: «Тяжелейшая игра. Такой тяжелой у нас еще не было»

Главный тренер Юрий Семин поделился впечатлениями после победы над в матче 19-го тура чемпионата России (1:0),

«В первом тайме мы проигрывали во многих эпизодах. Моментов как таковых у наших ворот не было, но и мы ничего не имели. Во втором тайме ребята нашли в себе силы, и это самое главное. Молодцы! Правильно перестроились.

Что касается удаления, то это следствие того, что мы перестроились и поставили к Навасу игрока, который бежит быстрее, чем он. Поэтому и произошло нарушение.

В целом я очень доволен. Это была тяжелейшая игра. Такой тяжелой у нас еще не было. Казань очень сильно играет в обороне», – сказал Семин в эфире канала «Наш футбол».

Защитник «Рубина» Сесар Навас получил красную карточку за фол на нападающем «Локомотива» Эдере.