Карасев по ошибке показал Кришито красную карточку за апелляцию, но потом дал желтую

В матче 19-го тура премьер-лиги – «Урал» (1:1, перерыв) у защитника хозяев Доменико Кришито произошел конфликт с арбитром .

30-летний итальянец на 45-й минуте встречи упал в штрафной и эмоционально отреагировал на то, что пенальти не был назначен, несколько раз ударив кулаком по газону.

В паузе, когда игровой эпизод закончился, предъявил претензии Карасеву, который моментально отреагировал, по ошибке показав капитану петербуржцев красную карточку.

Затем судья исправился и дал итальянцу желтую карточку, а команды отправились в раздевалки.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.