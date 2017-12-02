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    Карасев по ошибке показал Кришито красную карточку за апелляцию, но потом дал желтую

    Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Урал Доменико Кришито Сергей Карасев

    В матче 19-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Урал» (1:1, перерыв) у защитника хозяев Доменико Кришито произошел конфликт с арбитром Сергеем Карасевым.

    30-летний итальянец на 45-й минуте встречи упал в штрафной «Урала» и эмоционально отреагировал на то, что пенальти не был назначен, несколько раз ударив кулаком по газону.

    В паузе, когда игровой эпизод закончился, Кришито предъявил претензии Карасеву, который моментально отреагировал, по ошибке показав капитану петербуржцев красную карточку.

    Затем судья исправился и дал итальянцу желтую карточку, а команды отправились в раздевалки.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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