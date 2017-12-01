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    Федерация футбола Испании ошибочно сообщила о вылете «Реала» из Кубка страны

    Теги Реал Мадрид Кубок Испании Федерация футбола Испании Фуэнлабрада

    Федерация футбола Испании ошибочно сообщила о вылете «Реала» из 1/16 финала Кубка страны по итогам противостояния с «Фуэнлабрадой» (2:0, 2:2).

    На официальном сайте ведомства появилась информация о том, что в следующий раунд вышел клуб из третьего дивизиона. Спустя несколько минут оплошность была исправлена.

    Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании состоится во вторник.

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