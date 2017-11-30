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    Россия – Аргентина. За трансляцией матча следили 10% россиян

    Теги сборная Испании сборная России сборная Аргентины телевидение болельщики товарищеские матчи (сборные)

    Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что матчи сборной России с Аргентиной и Испанией привлекли внимание более четверти россиян.

    За трансляцией матча с аргентинцами следили (или были на стадионе) 10% граждан России, а еще 18% узнали результат игры после завершения.

    Что касается встречи с испанцами, соответствующие ответы дали 9% и 19% опрошенных. Среди мужчин интерес к матчам традиционно был выше, чем среди женщин: только 4% женщин смотрели игры и лишь 15% знали, чем они закончились.

    Матч Россия – Аргентина (0:1) состоялся в Москве 11 ноября, а встреча Россия – Испания (3:3) – в Санкт-Петербурге 14 ноября.

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