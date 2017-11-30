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    «Фонтанка»: защитник «Зенита» Терентьев получил травму головы в результате драки

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Денис Терентьев

    Защитник «Зенита» Денис Терентьев накануне пострадал в драке возле своего дома в Санкт-Петербурге.

    25-летний футболист на своем автомобиле не поделил территорию с другим транспортом. Обе стороны не стали уступать, в итоге Терентьев подрался с двумя мужчинами.

    Анжелика Терентьева, супруга футболиста, обратилась к очевидцам.

    «Сегодня 29 ноября с 17 до 17.40 во дворе дома произошла драка из-за того, что не могли разъехаться на машинах. Муж ничего не помнит, его забирает скорая. У него травма головы», — написала Терентьева в соцсети. Позже запись была удалена.

    «Со мной все нормально», — сообщил по телефону футболист.

    В настоящее время полиция ведет следствие.

    В текущем чемпионате России Терентьев провел 4 матча.

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