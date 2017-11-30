«Фонтанка»: защитник «Зенита» Терентьев получил травму головы в результате драки

Защитник Денис Терентьев накануне пострадал в драке возле своего дома в Санкт-Петербурге.

25-летний футболист на своем автомобиле не поделил территорию с другим транспортом. Обе стороны не стали уступать, в итоге Терентьев подрался с двумя мужчинами.

Анжелика Терентьева, супруга футболиста, обратилась к очевидцам.

«Сегодня 29 ноября с 17 до 17.40 во дворе дома произошла драка из-за того, что не могли разъехаться на машинах. Муж ничего не помнит, его забирает скорая. У него травма головы», — написала Терентьева в соцсети. Позже запись была удалена.

«Со мной все нормально», — сообщил по телефону футболист.

В настоящее время полиция ведет следствие.

В текущем чемпионате России Терентьев провел 4 матча.