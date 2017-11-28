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    Мутко о российских футболистах: «Если мы так на допинге играем, то как будем без допинга!»

    Теги Виталий Мутко сборная России допинг

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о возможных нарушениях российскими футболистами антидопинговых правил.

    «Мы ничего не боимся. Это все абсолютные домыслы, попытка сфабриковать.

    Я так скажу: если мы так на допинге играем, то как будем без допинга!» – заявил Мутко.

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