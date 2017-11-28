Мутко о российских футболистах: «Если мы так на допинге играем, то как будем без допинга!»

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о возможных нарушениях российскими футболистами антидопинговых правил.

«Мы ничего не боимся. Это все абсолютные домыслы, попытка сфабриковать.

Я так скажу: если мы так на допинге играем, то как будем без допинга!» – заявил Мутко.

Генсек ФИФА: «Пока нет доказательств о масштабном использовании допинга среди российских игроков»

Станислав Черчесов: «В сборную постоянно приезжает допинг-контроль, никаких нареканий не было»