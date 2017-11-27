Сократит ли «Спартак» отрыв от «Зенита»? Следите за матчем в клубных приложениях Sports.ru
Сегодня в рамках 18-го тура РФПЛ встретятся «Спартак» и «Зенит». Сможет ли отомстить «Спартак» за унижение в первом круге?
Все детали выступления команд, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубных приложениях «Зенит» и «Спартак» для мобильных устройств.
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