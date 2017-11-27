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    Sports.ru

    Сократит ли «Спартак» отрыв от «Зенита»? Следите за матчем в клубных приложениях Sports.ru

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Sports.ru Александр Кокорин Куинси Промес мобильные приложения

    Сегодня в рамках 18-го тура РФПЛ встретятся «Спартак» и «Зенит». Сможет ли отомстить «Спартак» за унижение в первом круге? 

    Все детали выступления команд, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубных приложениях «Зенит» и «Спартак» для мобильных устройств.

    СКАЧАТЬ «ЗЕНИТ» ДЛЯ iPHONE/ANDROID

    СКАЧАТЬ «СПАРТАК» ДЛЯ iPHONE/ANDROID

    С приложением вы получаете:

    – Свежие новости о команде;

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров;

    – Галереи с яркими и актуальными фото;

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени;

    – Обзоры матчей, видео самых опасных моментов и голов;

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках;

    – Широкие возможности для общения с другими в комментариях и форумах.

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