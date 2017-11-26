«Реал» готов потратить 200 млн евро на нападающего

хочет усилить нападение команды в ближайшее время.

Руководство мадридского клуба выделило около 200 миллионов евро на подписание нового форварда. Маловероятно, что «Реалу» удастся найти нужного нападающего зимой, более вероятно, что сделка будет осуществлена в летнее трансферное окно.

Однако мадридский клуб может попытаться приобрести форварда Мауро Икарди уже в январе. Один из плюсов такого варианта – то, что Икарди не заигран в Лиге чемпионов и сможет выступать за «Реал» в плей-офф в случае перехода.

Мауро Икарди: «Если будут звонить из «Реала», я не отвечу»