Станислав Черчесов: «Если б я пригласил Идову в сборную России, вы бы спросили, зачем он нужен»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника Брайана Идову, у которого есть российское гражданство, в сборную Нигерии.

«Знаю, что у Идову хороший русский. Я работал с ним в «Амкаре». Тут совершенно простая ситуация: если бы я его пригласил в сборную России, вы бы первыми спросили: «А зачем он нужен?» Так что я хотел бы говорить только о тех, кто уже в сборной», – сказал Черчесов.

Идову дебютировал за сборную Нигерии в товарищеском матче со сборной Аргентины (4:2) и забил гол.

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