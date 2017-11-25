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    Станислав Черчесов: «Если б я пригласил Идову в сборную России, вы бы спросили, зачем он нужен»

    Теги Амкар Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная России сборная Нигерии Брайан Идову

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника «Амкара» Брайана Идову, у которого есть российское гражданство, в сборную Нигерии.

    «Знаю, что у Идову хороший русский. Я работал с ним в «Амкаре». Тут совершенно простая ситуация: если бы я его пригласил в сборную России, вы бы первыми спросили: «А зачем он нужен?» Так что я хотел бы говорить только о тех, кто уже в сборной», – сказал Черчесов.

    Идову дебютировал за сборную Нигерии в товарищеском матче со сборной Аргентины (4:2) и забил гол.

    За Нигерию забил игрок, который различает одеть и надеть

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