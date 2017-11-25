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    Абидаль о конфликте с Гвардиолой: «Если я не мог говорить по-французски с Анри, почему каталонцы говорили на каталанском между собой?»

    Теги Эрик Абидаль Тьерри Анри Барселона примера Испания Хосеп Гвардиола

    Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о взаимоотношениях с тренером Хосепом Гвардиолой.

    «С самого начала наши отношения были сложными. Гвардиола подошел и сказал мне: «Прекрати разговаривать с Тьерри Анри по-французски». Я ответил: «Не надо со мной так говорить, я не ребенок. Во-вторых, если я не могу говорить по-французски с Анри, почему каталонцы говорят на каталанском между собой?».

    Ситуация ухудшилась, напряжение выросло. В конце концов мне пришлось пойти к президенту и объяснять случившееся», – сказал Абидаль.

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