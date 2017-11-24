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    📧 Ужесточение законов, запуск bwin и лучшие прогнозы на уикенд. Ставочный дайджест недели от Sports.ru

    Теги Спартак ЦСКА Шальке-04 Боруссия Дортмунд Челси Ливерпуль Валенсия Лига чемпионов ставки на спорт Леганес Ставки на футбол Ставки на хоккей Ставки на баскетбол Ставки на теннис

    На неделе случилось два важных события в мире беттинга: bwin начал принимать ставки в России, а Совет Федераций одобрил сразу два закона о беттинге. Налоги на игорный бизнес повысят, а переводы нелегальным букмекерам и вовсе запретят.

    Мидвик скрасили еврокубки. Российские клубы набрали 10 из 12 возможных очков и обеспечили масштабное присутствие в евровесне. Но не в Лиге чемпионов: вот как букмекеры оценили шансы на выход «Спартака» и ЦСКА в плей-офф. Если коротко, то все очень плохо.

    В выходные жара точно будет на «Энфилде» — в Мерсисайд приезжает «Челси», 11 из 12 последних очных поединков на поле «Ливерпуля» играла ставка «обе забьют». На что поставить в этот раз?

    Не забываем, что в субботу будет и рурское дерби. Три последних встречи Дортмунда и «Шальке» завершились вничью. Советуем не ставить на продолжение серии: мы выбрали две ставки, которые точно стоит включить в ваш экспресс.

    На ставочной «Трибуне» откопали прибыльные тренды на «Валенсию» и «Леганес». Проходимость почти 90% при кэфах под двойку!

    Закончим дайджест вечнозелеными постами. Как заработать на бундеслиге, не тратя ни минуты на анализ? Спойлер: нужно ставить на ничьи. Прежде чем зарядить всю зарплату на матчи выходных, обязательно ознакомьтесь с пятью наиболее распространенными ошибками ставочников. Главный совет: избегайте удобства и комфорта в беттинге, деньги не в этой стороне.

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