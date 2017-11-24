Куртуа хочет получать в «Челси» 230 тысяч евро в неделю. Как Де Хеа в «МЮ»

Вратарь Тибо Куртуа готов продлить контракт с только в случае удвоения оклада.

В настоящее время бельгиец, чье соглашение рассчитано до июня 2019 года, зарабатывает в лондонском клубе 110 тысяч евро в неделю. Но Куртуа хочет зарплату в размере 230 тысяч – как у голкипера Давида Де Хеа.

Ранее стало известно, что на Куртуа претендуют «Реал», «Атлетико», «ПСЖ» и «Ювентус».

Куртуа о контракте с «Челси»: «Не думаю, что ситуация получила какое-то развитие»