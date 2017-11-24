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    Куртуа хочет получать в «Челси» 230 тысяч евро в неделю. Как Де Хеа в «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Давид Де Хеа Тибо Куртуа

    Вратарь Тибо Куртуа готов продлить контракт с «Челси» только в случае удвоения оклада.

    В настоящее время бельгиец, чье соглашение рассчитано до июня 2019 года, зарабатывает в лондонском клубе 110 тысяч евро в неделю. Но Куртуа хочет зарплату в размере 230 тысяч – как у голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

    Ранее стало известно, что на Куртуа претендуют «Реал», «Атлетико», «ПСЖ» и «Ювентус».

    Куртуа о контракте с «Челси»: «Не думаю, что ситуация получила какое-то развитие»

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