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    Sports.ru

    История выступлений в Лиге чемпионов и множество другой информации по клубу в приложении «Спартак+» от Sports.ru

    Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов Марибор Sports.ru мобильные приложения

    Сегодня «Спартак» играет с «Марибором» и все еще имеет шансы на выход в плей-офф главного европейского турнира. Чтобы следить за этим и другими матчами красно-белых, установите клубное приложение для Android или iPhone/iPad.

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    С приложением вы получаете:

    – Свежие новости о команде;

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров;

    – Галереи с яркими и актуальными фото;

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени;

    – Обзоры матчей, видео самых опасных моментов и голов;

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках;

    – Широкие возможности для общения с другими в комментариях и форумах.

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