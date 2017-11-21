История выступлений в Лиге чемпионов и множество другой информации по клубу в приложении «Спартак+» от Sports.ru
Сегодня «Спартак» играет с «Марибором» и все еще имеет шансы на выход в плей-офф главного европейского турнира. Чтобы следить за этим и другими матчами красно-белых, установите клубное приложение для Android или iPhone/iPad.
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С приложением вы получаете:
– Свежие новости о команде;
– Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров;
– Галереи с яркими и актуальными фото;
– Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени;
– Обзоры матчей, видео самых опасных моментов и голов;
– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках;
– Широкие возможности для общения с другими в комментариях и форумах.
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