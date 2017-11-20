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    Карло Тавеккио: «Вентуру для сборной Италии выбрал Липпи, а не я»

    Теги сборная Италии Марчелло Липпи Федерация футбола Италии Карло Тавеккио

    Бывший президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио рассказал, как в свое время было принято решение пригласить на пост главного тренера итальянской сборной Джампьеро Вентуру.

    «Я подал в отставку, и моя отставка имеет политическую почву, не спортивную. В последние годы мы выделили Национальному олимпийскому комитету Италии 30 миллионов евро.

    Вчера президент комитета сказал, что главного тренера для сборной выбрал Марчелло Липпи.

    Я всегда говорил, что Тавеккио выбрал главного тренера для сборной, но теперь вы знаете, что это был не я. Я поплатился за выбор в пользу Вентуры», – сказал Тавеккио.

    Сегодня было объявлено, что Тавеккио ушел в отставку с поста президента Федерации футбола Италии

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