Карло Тавеккио: «Вентуру для сборной Италии выбрал Липпи, а не я»

Бывший президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио рассказал, как в свое время было принято решение пригласить на пост главного тренера итальянской сборной .

«Я подал в отставку, и моя отставка имеет политическую почву, не спортивную. В последние годы мы выделили Национальному олимпийскому комитету Италии 30 миллионов евро.

Вчера президент комитета сказал, что главного тренера для сборной выбрал .

Я всегда говорил, что Тавеккио выбрал главного тренера для сборной, но теперь вы знаете, что это был не я. Я поплатился за выбор в пользу Вентуры», – сказал Тавеккио.

Сегодня было объявлено, что Тавеккио ушел в отставку с поста президента футбола Италии