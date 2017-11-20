Sky Sport Italia: Вентура конфликтовал с опытными игроками сборной Италии
У бывшего главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры за два дня до ответного стыкового матча со Швецией (0:0, первая игра – 0:1) за выход на ЧМ-2018 произошел конфликт с опытными игроками команды.
Ранее, после ничьей с Македонией (1:1), Джанлуиджи Буффон, Андреа Бардзальи и Даниэле де Росси провели собрание с командой без тренерского штаба. Однако 69-летний специалист посчитал, что оно было посвящено не только повышению мотивации, но и тактическим нюансам. Вентура полагал, что игроки были настроены против него.
За два дня до ответного матча со Швецией терпение у Вентуры лопнуло, и он покинул раздевалку со словами: «У вас отлично получилось провести собрание. Теперь вы сами можете тренировать и определять состав».
Тренер не отвечал на телефонные звонки и вернулся к команде лишь несколько часов спустя. Все это время игроки думали, что он уже не вернется.
Кроме того, Вентура был недоволен тем, что в день матча на «Сан-Сиро» произошла утечка информации о стартовом составе сборной. Тренер пытался узнать, кто сливает информацию в прессу.
В итоге после невыхода на ЧМ Вентура был уволен со своего поста.
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