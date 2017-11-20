Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Sky Sport Italia: Вентура конфликтовал с опытными игроками сборной Италии

    Теги Даниэле де Росси Андреа Бардзальи Джанлуиджи Буффон сборная Италии Джампьеро Вентура квалификация ЧМ-2018

    У бывшего главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры за два дня до ответного стыкового матча со Швецией (0:0, первая игра – 0:1) за выход на ЧМ-2018 произошел конфликт с опытными игроками команды.

    Ранее, после ничьей с Македонией (1:1), Джанлуиджи Буффон, Андреа Бардзальи и Даниэле де Росси провели собрание с командой без тренерского штаба. Однако 69-летний специалист посчитал, что оно было посвящено не только повышению мотивации, но и тактическим нюансам. Вентура полагал, что игроки были настроены против него.

    За два дня до ответного матча со Швецией терпение у Вентуры лопнуло, и он покинул раздевалку со словами: «У вас отлично получилось провести собрание. Теперь вы сами можете тренировать и определять состав».

    Тренер не отвечал на телефонные звонки и вернулся к команде лишь несколько часов спустя. Все это время игроки думали, что он уже не вернется.

    Кроме того, Вентура был недоволен тем, что в день матча на «Сан-Сиро» произошла утечка информации о стартовом составе сборной. Тренер пытался узнать, кто сливает информацию в прессу.

    В итоге после невыхода на ЧМ Вентура был уволен со своего поста.

    Итальянец, которого теперь полюбят еще сильнее

    Опрос

    Кто должен тренировать сборную Италии?

    23750 голосов 15
    • Карло Анчелотти
      41%
    • Роберто Манчини
      8%
    • Массимилиано Аллегри
      16%
    • Клаудио Раньери
      21%
    • Кто-то другой
      14%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться