На матче «Зенит» – «Тосно» ожидается до 52 тысяч зрителей

сообщил о том, сколько болельщиков посетит домашний матч 17-го тура чемпионата России против .

На игре ожидается до 52 тысяч зрителей. Гостей поддержат до 1,5 тысячи болельщиков. На данный момент в продаже осталось 1009 билетов.

«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер – в желтом; гости – в черно-белой форме, голкипер – в красном.

Крыша стадиона в Санкт-Петербурге будет закрыта.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19.00 по московскому времени.