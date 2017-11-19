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    Sports.ru

    На матче «Зенит» – «Тосно» ожидается до 52 тысяч зрителей

    Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Крестовский Тосно

    «Зенит» сообщил о том, сколько болельщиков посетит домашний матч 17-го тура чемпионата России против «Тосно».

    На игре ожидается до 52 тысяч зрителей. Гостей поддержат до 1,5 тысячи болельщиков. На данный момент в продаже осталось 1009 билетов.

    «Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер – в желтом; гости – в черно-белой форме, голкипер – в красном.

    Крыша стадиона в Санкт-Петербурге будет закрыта.

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19.00 по московскому времени.

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