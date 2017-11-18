Продлит ли «Спартак» беспроигрышную серию до 10 матчей? Следите за матчем против Краснодара в клубных приложениях
Сегодня Краснодар встретится со «Спартаком» в рамках 17-го тура РФПЛ. Кто одержит вверх в принципиальной битве?
Все детали выступления команд, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубных приложениях «Краснодар» и «Спартак» для мобильных устройств.
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