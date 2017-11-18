СКА – ЦСКА. На матче в Хабаровске будет работать полевая кухня
Во время матча чемпионата России СКА – ЦСКА для болельщиков будет организована полевая кухня.
Сегодня вечером в Хабаровске ожидается минус 20 градусов.
Матч начнется в 19.00 по местному времени, в 12.00 – по московскому.
Дорогие болельщики!— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) 18 ноября 2017 г.
В день армейского дерби в Хабаровске будет работать сразу две полевые кухни – возле Восточной и Западной трибун Стадиона имени Ленина.
Приходи на матч, не дезертируй, вместе мы победим! pic.twitter.com/E2LQfw9HJO
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