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    СКА – ЦСКА. На матче в Хабаровске будет работать полевая кухня

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики СКА Хабаровск стадион им. Ленина Хабаровск

    Во время матча чемпионата России СКА – ЦСКА для болельщиков будет организована полевая кухня.

    Сегодня вечером в Хабаровске ожидается минус 20 градусов.

    Матч начнется в 19.00 по местному времени, в 12.00 – по московскому.

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