Геннадий Орлов: «Черчесов сказал: «Я ставлю Жиркова в состав, чтобы показать Манчини, какой он замечательный игрок»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по поводу игры полузащитника в матче с Испанией (3:3).

«С испанцами у нас была более жесткая игра, чем с аргентинцами, но Черчесов правильно сделал, что сменил тактику после первого тайма.

Во втором тайме мы начали играть не с пятью защитниками, а с четырьмя, и Жирков пошел вперед. Видели, как он играл? Великолепно!

После пресс-конференции я подошел к Станиславу Саламовичу, поздравил его и сказал: «Лучшим-то был Жирков».

Он ответил: «Конечно. Я Жиркова ставлю, чтобы показать Манчини, какой он замечательный футболист. В «Зените» Юра не на главных ролях».

Вот это проблема , и тренерам надо разобраться, на кого делать ставку», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Отметим, что главный тренер «Зенита» в текущем сезоне РФПЛ не включал игрока в стартовый состав.