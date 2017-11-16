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    Геннадий Орлов: «Черчесов сказал: «Я ставлю Жиркова в состав, чтобы показать Манчини, какой он замечательный игрок»

    Теги Зенит Юрий Жирков Станислав Черчесов Роберто Манчини премьер-лига Россия сборная Испании сборная России Геннадий Орлов товарищеские матчи (сборные)

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по поводу игры полузащитника Юрия Жиркова в матче с Испанией (3:3).

    «С испанцами у нас была более жесткая игра, чем с аргентинцами, но Черчесов правильно сделал, что сменил тактику после первого тайма.

    Во втором тайме мы начали играть не с пятью защитниками, а с четырьмя, и Жирков пошел вперед. Видели, как он играл? Великолепно!

    После пресс-конференции я подошел к Станиславу Саламовичу, поздравил его и сказал: «Лучшим-то был Жирков».

    Он ответил: «Конечно. Я Жиркова ставлю, чтобы показать Манчини, какой он замечательный футболист. В «Зените» Юра не на главных ролях».

    Вот это проблема «Зенита», и тренерам надо разобраться, на кого делать ставку», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

    Отметим, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в текущем сезоне РФПЛ не включал игрока в стартовый состав.

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