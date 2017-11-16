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    Робиньо: «Шейх Мансур хотел купить Месси, но он был слишком дорог, даже для «Ман Сити»

    Теги Кака Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Робиньо примера Испания возможные трансферы Хосеп Гвардиола Мансур бен Зайед аль-Найян

    Бывший нападающий «Манчестер Сити» Робиньо заявил, что владелец команды шейх Мансур думал приобрести форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Я несколько раз разговаривал с шейхом Мансуром. Он рассказывал, что хочет приобрести Кака и Месси.

    Кака был близок к переезду в Англию, а Месси – нет. Он был слишком дорог, даже для «Сити».

    Во всяком случае, я верю в их проект. Шейх мечтает сделать «Манчестер Сити» лучшим клубом в мире.

    На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет лучший в мире тренер [Хосеп Гвардиола], который готов конкурировать со всеми», – сказал Робиньо.

    Yahoo Sport: «Ман Сити» готов выплатить отступные за Месси в размере 300 млн евро

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