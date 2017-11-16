Робиньо: «Шейх Мансур хотел купить Месси, но он был слишком дорог, даже для «Ман Сити»
Бывший нападающий «Манчестер Сити» Робиньо заявил, что владелец команды шейх Мансур думал приобрести форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Я несколько раз разговаривал с шейхом Мансуром. Он рассказывал, что хочет приобрести Кака и Месси.
Кака был близок к переезду в Англию, а Месси – нет. Он был слишком дорог, даже для «Сити».
Во всяком случае, я верю в их проект. Шейх мечтает сделать «Манчестер Сити» лучшим клубом в мире.
На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет лучший в мире тренер [Хосеп Гвардиола], который готов конкурировать со всеми», – сказал Робиньо.
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