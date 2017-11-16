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    ФИФА возобновила продажу билетов на ЧМ-2018

    Теги ФИФА болельщики ЧМ-2018 стадионы

    16 ноября в 12.00 по московскому времени на официальном сайте ФИФА возобновились продажи билетов на матчи ЧМ-2018.

    По итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщикам было распределено 622 117 билетов (на основании поступления платежей). Были поданы заявки на 3 496 204 билетов, для их распределения была проведена случайная жеребьевка, которая прошла в присутствии нотариуса.

    Большая часть заявок была подана российскими болельщиками, и по итогам случайной жеребьевки 57 процентов билетов было распределено болельщикам из России. 

    В рамках действующего периода продаж, который завершится 28 ноября, болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени в порядке живой очереди. При этом заявки будут обрабатываться моментально, и билеты будут распределяться сразу после завершения оплаты.

    Отметим, что все билеты 4-й категории из квоты, доступной для продажи на данный момент, были распределены болельщикам в рамках предыдущего периода.

    Фото: официальный сайт ФИФА

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