Бывший вице-президент ФИФА требовал у Катара 80 млн долларов за голос при выборе хозяина ЧМ-2022

Ключевой свидетель по делу о коррупции в ФИФА Алехандро Бурcако выступил в суде Нью-Йорка.

Он рассказал, что бывший вице-президент ФИФА Хулио Грондона требовал у Катара 80 миллионов долларов за голос на выборах страны-хозяйки .

Свидетель об этом узнал из жалоб Грондоны, который был недоволен тем, что катарцы не выплатили нужную сумму.

Отметим, что 82-летний Грондона летом 2014 года скончался из-за сердечной недостаточности.

Бурсако – бывший генменеджер и председатель правления спортивной маркетинговой компании Torneos y Competencias из Аргентины. В 2015 году он признал себя виновным в сговоре с целью вымогательства, мошенничества и отмывания денег. Бурсако согласился выплатить в качестве штрафа более 21,6 млн долларов.