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    Бывший вице-президент ФИФА требовал у Катара 80 млн долларов за голос при выборе хозяина ЧМ-2022

    Теги ФИФА происшествия Хулио Грондона ЧМ-2022 Алехандро Бурcако

    Ключевой свидетель по делу о коррупции в ФИФА Алехандро Бурcако выступил в суде Нью-Йорка.

    Он рассказал, что бывший вице-президент ФИФА Хулио Грондона требовал у Катара 80 миллионов долларов за голос на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

    Свидетель об этом узнал из жалоб Грондоны, который был недоволен тем, что катарцы не выплатили нужную сумму.

    Отметим, что 82-летний Грондона летом 2014 года скончался из-за сердечной недостаточности.

    Бурсако – бывший генменеджер и председатель правления спортивной маркетинговой компании Torneos y Competencias из Аргентины. В 2015 году он признал себя виновным в сговоре с целью вымогательства, мошенничества и отмывания денег. Бурсако согласился выплатить в качестве штрафа более 21,6 млн долларов.

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