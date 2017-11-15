В ДТП под Ростовом-на-Дону погибли 5 болельщиков. Они возвращались с игры Аргентина – Нигерия в Краснодаре

выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков в результате ДТП под -на-Дону.

«Сегодня ночью «Газель» с футбольными болельщиками, возвращавшимися с матча в Краснодаре между сборными Аргентины и Нигерии (2:4), столкнулась с КамАЗом.

ДТП унесло жизни пяти человек. Еще шестеро получили ранения.

Руководство, тренерский штаб, игроки и персонал «Ростова» выражают соболезнования родственникам и близким погибших», – говорится в заявлении клуба.

Авария произошла около 03.30 по московскому времени на 1114-м километре трассы М-4 «Дон». Пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом.