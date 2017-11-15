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    В ДТП под Ростовом-на-Дону погибли 5 болельщиков. Они возвращались с игры Аргентина – Нигерия в Краснодаре

    Теги Ростов премьер-лига Россия сборная Аргентины происшествия болельщики сборная Нигерии товарищеские матчи (сборные)

    «Ростов» выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков в результате ДТП под Ростовом-на-Дону.

    «Сегодня ночью «Газель» с футбольными болельщиками, возвращавшимися с матча в Краснодаре между сборными Аргентины и Нигерии (2:4), столкнулась с КамАЗом.

    ДТП унесло жизни пяти человек. Еще шестеро получили ранения.

    Руководство, тренерский штаб, игроки и персонал «Ростова» выражают соболезнования родственникам и близким погибших», – говорится в заявлении клуба.

    Авария произошла около 03.30 по московскому времени на 1114-м километре трассы М-4 «Дон». Пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом.

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