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    Sports.ru

    Хулен Лопетеги: «Крестовский» – произведение спортивного искусства»

    Теги сборная Испании сборная России Крестовский Хулен Лопетеги

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча с национальной командой России (3:3) в Санкт-Петербурге высоко отозвался о «Крестовском», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Как вам стадион? Вчера вы тренировались в холодную погоду, а сегодня играли под крышей.

    – Стадион – фантастический. Это произведение спортивного искусства.

    Для нас очень важно, что с этого стадиона мы уехали непобежденными, наша серия без поражений продолжается, – сказал Лопетеги.

    «Крестовский» ответил «Лужникам». 7 минут – и стадион пустой

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