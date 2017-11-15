Хулен Лопетеги: «Крестовский» – произведение спортивного искусства»
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча с национальной командой России (3:3) в Санкт-Петербурге высоко отозвался о «Крестовском», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Как вам стадион? Вчера вы тренировались в холодную погоду, а сегодня играли под крышей.
– Стадион – фантастический. Это произведение спортивного искусства.
Для нас очень важно, что с этого стадиона мы уехали непобежденными, наша серия без поражений продолжается, – сказал Лопетеги.
«Крестовский» ответил «Лужникам». 7 минут – и стадион пустой
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