Хулен Лопетеги: «Крестовский» – произведение спортивного искусства»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча с национальной командой России (3:3) в Санкт-Петербурге высоко отозвался о , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Как вам стадион? Вчера вы тренировались в холодную погоду, а сегодня играли под крышей.

– Стадион – фантастический. Это произведение спортивного искусства.

Для нас очень важно, что с этого стадиона мы уехали непобежденными, наша серия без поражений продолжается, – сказал Лопетеги.

«Крестовский» ответил «Лужникам». 7 минут – и стадион пустой