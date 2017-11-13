Мостовой в интервью испанским СМИ: «Чтобы получить работу в российском клубе, нужны связи и знакомства»

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью испанским СМИ рассказал, почему не может получить работу в одном из российских футбольных клубов.

«Российский футбол странный. Чтобы получить работу в клубе, тебе необязательно отыграть 25 лет.

Для этого нужны связи и знакомства», – заявил Мостовой в интервью агентству Efe.

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