Габриэль Батистута: «Меня сильно взбесило, когда Месси побил мой рекорд по голам за Аргентину»

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута огорчен тем, что нынешний форвард команды побил его рекорд по количеству голов за сборную.

«Меня это взбесило. Не немного, а сильно взбесило. Рекорд был признанием, которое принадлежало мне. И не простым, а большим признанием.

Когда я побил рекорд, новость об этом обошла весь мир – я был лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины.

На моем счету было 54 гола, а у Месси теперь… Не знаю сколько, но больше, чем у меня. В итоге он забьет в два раза больше, чем это удалось мне.

Мне нравилось обладать этим рекордом. По крайней мере его побил инопланетянин», — сказал Батистута.

Батистута в 77 матчах за сборную забил 54 гола. Летом 2016 года Месси в полуфинале Кубка Америки со сборной США (4:0) превзошел достижение. Сейчас на его счету 61 гол в 123 матчах.