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    ФНЛ. «Луч-Энергия» играет с «Шинником», «Енисей» против ФК «Тамбов»

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    В 23-м туре ФНЛ «Енисей» примет ФК «Тамбов», «Крылья Советов» сыграют с «Химками», а «Оренбург» проведет выездной матч с «Зенитом-2». 

    ФНЛ

    23-й тур

    Луч-Энергия – Шинник 3:1 (0:1, 3:0)
    Дата проведения
    12 ноября, 08.00, «Динамо»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 18 Безлихотнов, 1:1 – 62 Празновски, 2:1 – 86 Хлебородов, 3:1 – 88 Гелоян.

     

    Енисей – ФК Тамбов
    Дата проведения
    12 ноября, 13.00, «Футбол-арена Енисей»
    Онлайн матча

     

    Олимпиец – Волгарь
    Дата проведения
    12 ноября, 13.00, «Химик»
    Онлайн матча

     

    Авангард Курск – Томь
    Дата проведения
    12 ноября, 14.00, «Трудовые резервы»
    Онлайн матча

     

    Крылья Советов – Химки
    Дата проведения
    12 ноября, 14.00, «стадион Металлург»
    Онлайн матча

     

    Ротор – Тюмень
    Дата проведения
    12 ноября, 14.00, «Stadion Zenit»
    Онлайн матча

     

    Кубань – Динамо СПб
    Дата проведения
    12 ноября, 15.00, «стадион Кубань»
    Онлайн матча

     

    Балтика – Спартак-2
    Дата проведения
    12 ноября, 16.00, «Балтика»
    Онлайн матча

     

    Зенит-2 – Оренбург
    Дата проведения
    12 ноября, 17.00, «МСА стадиона Петровский»
    Онлайн матча

     

    Факел – Сибирь
    Дата проведения
    12 ноября, 18.00, «Центральный стадион профсоюзов»
    Онлайн матча

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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