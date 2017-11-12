ФНЛ. «Луч-Энергия» играет с «Шинником», «Енисей» против ФК «Тамбов»

В 23-м туре ФНЛ «Енисей» примет ФК «Тамбов», «Крылья Советов» сыграют с «Химками», а «Оренбург» проведет выездной матч с «Зенитом-2».

ФНЛ

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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