ФНЛ. «Луч-Энергия» играет с «Шинником», «Енисей» против ФК «Тамбов»
В 23-м туре ФНЛ «Енисей» примет ФК «Тамбов», «Крылья Советов» сыграют с «Химками», а «Оренбург» проведет выездной матч с «Зенитом-2».
ФНЛ
23-й тур
- Дата проведения
- 12 ноября, 08.00, «Динамо»
- Голы:
- 0:1 – 18 Безлихотнов, 1:1 – 62 Празновски, 2:1 – 86 Хлебородов, 3:1 – 88 Гелоян.
- Дата проведения
- 12 ноября, 13.00, «Футбол-арена Енисей»
- Дата проведения
- 12 ноября, 13.00, «Химик»
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.00, «Трудовые резервы»
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.00, «стадион Металлург»
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.00, «Stadion Zenit»
- Дата проведения
- 12 ноября, 15.00, «стадион Кубань»
- Дата проведения
- 12 ноября, 16.00, «Балтика»
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.00, «МСА стадиона Петровский»
- Дата проведения
- 12 ноября, 18.00, «Центральный стадион профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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