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    Черчесов о матче с Аргентиной: «Можно сыграть в таких матчах 0:0, а можно даже выиграть»

    Теги Станислав Черчесов сборная России сборная Аргентины товарищеские матчи (сборные)

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от товарищеского матча с Аргентиной (0:1).

    «Знали, что будет сложно и что не будет много возможностей владеть мячом и инициативой.

    В первом тайме не получалось быстро выходить в атаку, после того как отбирали мяч – сами тут же теряли.

    Говорят, что Аргентина забила из офсайда, но это не отменяет того, что соперник победил по делу.

    В таких матчах можно играть 0:0, а можно даже выигрывать», – сказал Черчесов.

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