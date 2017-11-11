Черчесов о матче с Аргентиной: «Можно сыграть в таких матчах 0:0, а можно даже выиграть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от товарищеского матча с Аргентиной (0:1).

«Знали, что будет сложно и что не будет много возможностей владеть мячом и инициативой.

В первом тайме не получалось быстро выходить в атаку, после того как отбирали мяч – сами тут же теряли.

Говорят, что Аргентина забила из офсайда, но это не отменяет того, что соперник победил по делу.

В таких матчах можно играть 0:0, а можно даже выигрывать», – сказал Черчесов.