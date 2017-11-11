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    Россия – Бразилия. Матч пройдет в «Лужниках»

    Теги Виталий Мутко Лужники сборная Бразилии сборная России товарищеские матчи (сборные)

    Товарищеский матч между сборными России и Бразилии состоится в «Лужниках». Об этом сообщил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.

    Ранее сообщалось, что 23 марта российская команда сыграет со сборной Бразилии.

    В матче-открытия «Лужников» после реконструкции сборная России проиграла Аргентине (0:1).

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