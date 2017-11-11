Россия – Бразилия. Матч пройдет в «Лужниках»

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии состоится в «Лужниках». Об этом сообщил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.

Ранее сообщалось, что 23 марта российская команда сыграет со сборной Бразилии.

В матче-открытия «Лужников» после реконструкции сборная России проиграла Аргентине (0:1).

Футбол в новых «Лужниках» – это просто супер

Россия проиграла Аргентине – 0:1. Месси не забил