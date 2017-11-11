Россия – Бразилия. Матч пройдет в «Лужниках»
Товарищеский матч между сборными России и Бразилии состоится в «Лужниках». Об этом сообщил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.
Ранее сообщалось, что 23 марта российская команда сыграет со сборной Бразилии.
В матче-открытия «Лужников» после реконструкции сборная России проиграла Аргентине (0:1).
Футбол в новых «Лужниках» – это просто супер
Опрос
Какой стадион – лучший в России?
9121 голос 151
- «Лужники»34%
- «Крестовский»16%
- «Краснодар»39%
- Другой11%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.