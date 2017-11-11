Виталий Мутко: «Надеюсь, матчи с Аргентиной и Испанией вселят уверенность болельщиков в нашу сборную»
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России против Аргентины и Испании.
«Сборная обновлена, весь этот год мы старались создать ей максимальные условия. Это касается и спарринг-партнеров, и того, что спустя 30 лет мы вернули команду (на базу сборных команд страны) в Новогорск.
Сейчас команда в комфортных условиях тренируется и готовится к чемпионату мира. Надеюсь, ближайшие две игры вселят дополнительную уверенность болельщиков в нашу команду.
Нам нужно быть вместе с командой и научиться поддерживать ее в разных ситуациях», – отметил Мутко.
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