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    Виталий Мутко: «Надеюсь, матчи с Аргентиной и Испанией вселят уверенность болельщиков в нашу сборную»

    Теги Виталий Мутко примера Испания сборная России сборная Аргентины товарищеские матчи (сборные)

    Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России против Аргентины и Испании.

    «Сборная обновлена, весь этот год мы старались создать ей максимальные условия. Это касается и спарринг-партнеров, и того, что спустя 30 лет мы вернули команду (на базу сборных команд страны) в Новогорск.

    Сейчас команда в комфортных условиях тренируется и готовится к чемпионату мира. Надеюсь, ближайшие две игры вселят дополнительную уверенность болельщиков в нашу команду.

    Нам нужно быть вместе с командой и научиться поддерживать ее в разных ситуациях», – отметил Мутко.

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