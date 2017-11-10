Бэйл рискует пропустить еще несколько недель из-за новой травмы

Вингер Гарет Бэйл получил очередную травму.

У 28-летнего футболиста, который не был вызван в сборную Уэльса на ноябрьские матчи, чтобы успеть залечить предыдущую травму к игре с 18 ноября, диагностировано мышечное повреждение левой ноги.

Валлийский хавбек, в последний раз выходивший на поле 26 сентября в матче с «Боруссией» (3:1). почувствовал дискомфорт в ноге на тренировке мадридцев в четверг. Теперь он рискует пропустить еще несколько недель.