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    Бэйл рискует пропустить еще несколько недель из-за новой травмы

    Теги Реал Мадрид примера Испания травмы Гарет Бэйл

    Вингер «Реала» Гарет Бэйл получил очередную травму.

    У 28-летнего футболиста, который не был вызван в сборную Уэльса на ноябрьские матчи, чтобы успеть залечить предыдущую травму к игре с «Атлетико» 18 ноября, диагностировано мышечное повреждение левой ноги.

    Валлийский хавбек, в последний раз выходивший на поле 26 сентября в матче с «Боруссией» (3:1). почувствовал дискомфорт в ноге на тренировке мадридцев в четверг. Теперь он рискует пропустить еще несколько недель.

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