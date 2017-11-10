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    Товарищеские матчи. Япония примет Бразилию, Англия против Германии

    Теги сборная Украины сборная Португалии сборная Бразилии сборная Южной Кореи сборная Японии сборная Англии сборная Германии сборная Франции сборная Бельгии сборная Польши сборная Словакии сборная Сербии результаты сборная Грузии сборная Кипра сборная Мексики сборная Китая сборная Уэльса сборная Колумбии сборная Уругвая сборная Саудовской Аравии товарищеские матчи (сборные)

    Сегодня пройдет ряд товарищеских матчей с участием сильнейших сборных мира. 

    Товарищеские матчи

    Южная Корея – Колумбия
    Дата проведения
    10 ноября, 14.00, «Сувон Стэдиум»
    Онлайн матча

     

    Япония – Бразилия
    Дата проведения
    10 ноября, 15.00, «Пьер-Моруа»
    Онлайн матча

     

    Китай – Сербия
    Дата проведения
    10 ноября, 14.35, «Tianhe Stadium»
    Онлайн матча

     

    Грузия – Кипр
    Дата проведения
    10 ноября, 16.00, «стадион им. Тенгиза Бурджанадзе»
    Онлайн матча

     

    Украина – Словакия
    Дата проведения
    10 ноября, 21.00, «Арена Львов»
    Онлайн матча

     

    Бельгия – Мексика
    Дата проведения
    10 ноября, 22.45, «Король Бодуэн»
    Онлайн матча

     

    Польша – Уругвай
    Дата проведения
    10 ноября, 22.45, «Национальный стадион»
    Онлайн матча

     

    Англия – Германия
    Дата проведения
    10 ноября, 23.00, «Уэмбли»
    Онлайн матча

     

    Франция – Уэльс
    Дата проведения
    10 ноября, 23.00, «Стад де Франс»
    Онлайн матча

     

    Португалия – Саудовская Аравия
    Дата проведения
    10 ноября, 23.45, «Est?dio Municipal do Fontelo»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

     

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