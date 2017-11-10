Товарищеские матчи. Япония примет Бразилию, Англия против Германии
Сегодня пройдет ряд товарищеских матчей с участием сильнейших сборных мира.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 10 ноября, 14.00, «Сувон Стэдиум»
- Дата проведения
- 10 ноября, 15.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 10 ноября, 14.35, «Tianhe Stadium»
- Дата проведения
- 10 ноября, 16.00, «стадион им. Тенгиза Бурджанадзе»
- Дата проведения
- 10 ноября, 21.00, «Арена Львов»
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.45, «Король Бодуэн»
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.45, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 10 ноября, 23.00, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 10 ноября, 23.00, «Стад де Франс»
- Дата проведения
- 10 ноября, 23.45, «Est?dio Municipal do Fontelo»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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