Очередное обновление в рейтинге букмекерских контор от Sports.ru — тринадцатым букмекером в нем стал Tennisi.

Главной особенностью Tennisi являются эксклюзивные линии на спортивные и околоспортивные события. Также букмекер получил высокие оценки за показатели надежности и поддержки пользователей.

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Букмекерская контора Tennisi: отзывы реальных игроков, рейтинг, линия, лайв