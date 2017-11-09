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    ⭐️БК Tennisi — в рейтинге букмекеров Sports.ru. Какую оценку поставите?

    Теги ставки на спорт ставки на футбол ставки на хоккей ставки на баскетбол ставки на теннис

    Очередное обновление в рейтинге букмекерских контор от Sports.ru — тринадцатым букмекером в нем стал Tennisi.

    Главной особенностью Tennisi являются эксклюзивные линии на спортивные и околоспортивные события. Также букмекер получил высокие оценки за показатели надежности и поддержки пользователей.

    Пользователи Sports.ru уже начали оставлять отзывы об этой конторе. Поделитесь мнением и вы!

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    Букмекерская контора Tennisi: отзывы реальных игроков, рейтинг, линия, лайв

     

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