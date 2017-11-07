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    Тренер покинул аргентинский «Велес Сарсфилд» после того, как в него плюнул фанат клуба

    Теги высшая лига Аргентина Велес Сарсфилд происшествия болельщики отставки Унион Санта-Фе Омар де Фелиппе

    Главный тренер «Велес Сарсфилда» Омар де Фелиппе покинул свой пост.

    55-летний специалист уволился после того, как в него плюнул болельщик команды во время матча с «Унион Санта-Фе» (0:2).

    «Я покидаю клуб из-за произошедшего. Не собираюсь терпеть такое отношение к себе со стороны глупого человека. Лучше мне уйти сейчас», – сказал де Фелиппе.

    После 8 туров «Велес Сарсфилд», набрав 10 очков, занимает 18-е место в чемпионате Аргентины.

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