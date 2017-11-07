Левандовски заплатил мошеннику 23,5 тысячи евро якобы на лечение больного ребенка
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал жертвой мошенника.
29-летний форвард решил помочь с лечением больного польского ребенка, у которого якобы был рак глаза.
Левандовски перечислил в фонд, который собирал средства, 23 561 евро.
Выяснилось, что это был фиктивный аукцион, и деньги присвоил себе мошенник, который уже заявил, что вернет все средства. Сейчас делом занимается прокуратура.
Оказывается, Левандовски инвестирует в интернет-стартапы и недвижимость
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