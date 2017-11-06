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    Леонид Слуцкий: «Благодарен руководству «Халла» за поддержку»

    Теги Леонид Слуцкий Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал о своих отношениях с руководством клуба после серии поражений.

    «Я никогда не расстраиваюсь. Если я буду расстраиваться, я не смогу нормально работать. Мне действительно нравятся проводить тренировки, у нас хорошие отношения с игроками. Я никогда не работаю, думая только о своем контракте. Для меня это ничто.

    Каждый матч может изменить ситуацию. Раньше мы говорили с руководством, оно поддерживает меня. Это очень важно, и я благодарен за это. Хотя сейчас испытываю большое давление», – сказал Слуцкий.

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