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    Моуринью об отставании от «Ман Сити»: «Мы обеспокоены, но 18 команд переживают еще сильнее»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал отставание на 8 очков от «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

    «Мы обеспокоены, но в премьер-лиге есть 18 команд, которые переживают еще сильнее. Мы ведь на втором месте.

    8 очков отставания в английской премьер-лиге – это не то же самое, что 8 очков в чемпионате Португалии, Испании или Германии. Восемь очков в АПЛ… Впереди еще много туров», – сказал Моуринью.

    После 11 туров на счету «Манчестер Сити» 31 очко. «Манчестер Юнайтед» занимает второе место с 23 очками. Столько же набрал «Тоттенхэм».

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