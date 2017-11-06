Моуринью об отставании от «Ман Сити»: «Мы обеспокоены, но 18 команд переживают еще сильнее»

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал отставание на 8 очков от в чемпионате Англии.

«Мы обеспокоены, но в премьер-лиге есть 18 команд, которые переживают еще сильнее. Мы ведь на втором месте.

8 очков отставания в английской премьер-лиге – это не то же самое, что 8 очков в чемпионате Португалии, Испании или Германии. Восемь очков в АПЛ… Впереди еще много туров», – сказал Моуринью.

После 11 туров на счету «Манчестер Сити» 31 очко. «Манчестер Юнайтед» занимает второе место с 23 очками. Столько же набрал «Тоттенхэм».